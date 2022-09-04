Российская пропаганда использует видео, на котором воины 40-й ОАБр уничтожают вражеский танк, как "доказательство" своей победы, - блогер. ВИДЕО
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Военный блогер Necro Mancer обнародовал информацию о том, что российские пропагандисты используют кадры уничтожения их танка как уничтожение танка ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Он отметил: "А-ха-хах, марочки украли видео 40-й ОАБр ВСУ с разъ#бом российского танка в н.п. Ивановка Харьковской области и выдают его за свою работу в Соледаре. Совсем с победами херово стало, походу".
Ахахах, марочки украли (https://t.co/l9InHIlddh) видео #40оабр #всу (https://t.co/aqQsjrCG3I) с разъёбом российского танка в н.п. #Ивановка Харьковской обл. и выдают его за свою работу в #Соледар'е. Совсем с перемогами херово стало, походу #кормимватуговном #fake https://t.co/CaymuSBB2l pic.twitter.com/XTHbIHbcRt— Necro Mancer (@666_mancer) September 4, 2022