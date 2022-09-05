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Мариупольцы продолжают жить в домах, где не провели эксгумацию тел - горсовет. ВИДЕО 18+

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Жители оккупированного Мариуполя находят под завалами на Левобережье трупы людей. Внимание! Видео 18+

Об этом сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Часть тел уже обглодали голодные собаки. Такая картина на бульваре Морском. Соседи нашли останки примерно 4-6 человек. Оккупационные власти не реагируют. Мариупольцы продолжают жить в уничтоженных домах, где не проведена эксгумация тел. Никакого уважения к тем, кто умер из-за войны "Вместо этого - штампуют "хорошие картинки с улучшениями", а на кварталы, где до сих пор не расчищены завалы - не обращают никакого внимания", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Цитаты великих людей:
    Сегодня ты жывешь так как прагаласавал вчира (с) В.А. Зеленский
  • wittmann1980
    Такой ад на земле похоже не устраивал еще никто ни в какие времена, как эта фашистская русня устроила в Мариуполе. Горите в аду, сволочи.
  • Юрий Петров 33876dd3
    Просто раніше не було інтернету і мобільних відеокамер. Простіше було приховати злочини совка за останні 100 років. Частину закопали, частину в концтабори відправили, а інші боялись рота відкрити
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