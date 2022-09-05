В оккупированном Лисичанске люди днями стоят в длиннющих очередях за хлебом, - Гайдай. ВИДЕО

На захваченных территориях Луганщины произошло возвращение в 30-е годы прошлого столетия.

Видео обнародовал глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

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"оккупанты "воспитывают" украинцев голодом. Жители оккупированного Лисичанска днями стоят в длиннющих очередях за хлебом. В 21 веке – это не поддается пониманию. Мы имели все: могли выбирать и получить нужное когда угодно. Никто и никогда не мог подумать, что за буханку хлеба нужно будет унижаться перед кем-то", - подчеркнул он.

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