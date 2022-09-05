Новости Видео • Война

В оккупированном Лисичанске люди днями стоят в длиннющих очередях за хлебом, - Гайдай. ВИДЕО

12 05765
На захваченных территориях Луганщины произошло возвращение в 30-е годы прошлого столетия.

Видео обнародовал глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"оккупанты "воспитывают" украинцев голодом. Жители оккупированного Лисичанска днями стоят в длиннющих очередях за хлебом. В 21 веке – это не поддается пониманию. Мы имели все: могли выбирать и получить нужное когда угодно. Никто и никогда не мог подумать, что за буханку хлеба нужно будет унижаться перед кем-то", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мариупольцы продолжают жить в домах, где не провели эксгумацию тел - горсовет. ВИДЕО 18+

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Владимир Николенко 123e1460
    Мрія багатьох совків здійснилося повернувся срср з чергами,злиднями та розрухою,на горизонті голодомор та безкоштовна путівку на сибір....
  • Olga Mansika
    Цікаво,де зараз ті люди з фотографії.Задоволені тим,що натворили,чи вже склеїли ласти,залишивши своїм дітят і онукам спадщину,створену їхньою тупизною і дурістю- смерть,розруху і страх
  • Підлога Маккартні
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости