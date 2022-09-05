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Украинские воины затрофеили российский БТР-Д вблизи Высокополья Херсонской области. ВИДЕО

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Украинские воины захватили вражескую БТР-Д.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, это произошло вблизи Высокополья на Херсонщине. Видеозапись с трофейной бронемашиной бойцы опубликовали в соцсетях.

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Бронетранспортер десаантный БТР-Д – основной базовый бронетранспортер воздушно-десантных и аэромобильных войск. Гусеничный, плавучий, авиатранспортабельный, десантируется парашютным, парашютно-реактивным и посадочными способами.

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Боец был краток - к сказанному и добавить нечего !
  • Харьков Сумской
    На житомирській трасі та навколо таких було десятки спалених...

    Вони вирішили десантними машинами проти танків та БМП повоювати. Ну, ну...

    А потім пісню на раша-ТВ співають: "Гастомєльскій дєсант - вєтєр сєверний".
  • Владимир Николенко 123e1460
    28 памфілівців-фейк та висер кацапо-радянської пропаганди,фіговий листочок який прикривав катастрофи червоної армії.
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