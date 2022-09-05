Путин похвалил военную эффективность мобилизованных в "ДНР": "Воюют лучше профессиональных военных". ВИДЕО

Путин сказал, что "добровольцы" из числа жителей Донбасса воюют лучше профессиональных военных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, об этом президент России Владимир Путин заявил на молодежном экологическом форуме на Камчатке.

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"Это не профессиональные военные — два корпуса сформированы из местных жителей. Они воюют лучше профессиональных военных. Они борются очень мужественно, храбро и результативно", - рассказал Путин.

Напомним, в так называемой "ДНР" мобилизация была объявлена ​​в конце февраля и на фронт призывали всех без разбора мужчин, чаще всего их отправляли воевать почти без подготовки и с устаревшей экипировкой и оружием.