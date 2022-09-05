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ВСУ тщательно и аккуратно уничтожают склады, базы, переправы и штабы оккупантов. Россияне убегут, не имея никакой надежды на спасение, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено в фейсбуке президента.

"Вооруженные Силы Украины и дальше последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожают склады, базы, переправы и штабы оккупантов. Российская армия пришла на территорию Украины, не ожидая сопротивления. А сбежит отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение.

И я хочу еще раз поблагодарить всех наших защитников и защитниц, нашу разведку, Службу безопасности Украины, которые делают все, чтобы оккупантам ежедневно становилось все сложнее находиться в Украине.

Также хочу поблагодарить всех наших людей на временно оккупированной территории, которые помогают украинской армии уничтожать объекты захватчиков.

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Топ комментарии

  • Pawlo Kit
    Валерій Прозапас
    2 год

    Я розумію, що українців наполегливо та професійно привчали жити в маразмі, і то успішно - бо навіть ідіотська заява Подоляка "ми думали, що окупанти будуть поводити себе культурно, тому не підривали мости" виглядає ледь не верхом адекватності після "********!" Арєстовіча та "ми ж вас попереджали про напад кольором мої кофти" Данилова.

    Але одночасно вбити в голови народа взаємнопротилежні думки про "Порошенко не закінчував війну, бо вона була йому вигідна" та "Порошенко неправильно зупиняв війну Мінськими" - це реальний феномен, вартий найкращих зразків пропаганди.

    Що Бучу, Маріуполь, Херсон та Оленівку сприйматимуть ледь не як переможеньку в порівнянні Мінськими - такому сюжету позаздрив би сам Орвелл.

    І щоб цю збочену логіку не дай Бог ніхто не ставив під сумнів і не задавав незручних питань - встановлюється монополія на інформацію, пропаганда стає тотальнішою та нахабнішою, а всіх не бажаючих жити в маразмі кошмаритимуть печально відомим "ДБР" та намагатимуться загнати в маргінес старою байкою про "нєправільноє мєньшинство, 6-8% максімум".

    .............................

    Ставка на "війна все спише" стає все більш очевидною, і якщо таки спише - то вся кров цієї війни повернеться знову.

    Як бачите, все всім завжди повертається.

    Valeriy Prozapas
  • Maxim Ak-Murza
    Угу. А в то же самое время твои орденоносцы мародерят гуманитарку. Ты, сученок, в доле?
  • Старый зольдат
    Не менее ретельно та акуратно знищують журик, колбасы, сыры, хамоны и прочии деликатесы в странах Европы близкие друзья Зе, кошевой с пикаловым и колей тищенко. Тем самым эти бойцы - орденоносцы глубочайшего тыла наносят непоправимый и невосполнимый урон войскам противника. И что бы не говорили клеветники-порохоботы, их боевая работа тяжела и опасна. То живот заболит, то срачка нападёт. От обжорства и трусости.
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