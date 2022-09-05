ВСУ тщательно и аккуратно уничтожают склады, базы, переправы и штабы оккупантов. Россияне убегут, не имея никакой надежды на спасение, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено в фейсбуке президента.
"Вооруженные Силы Украины и дальше последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожают склады, базы, переправы и штабы оккупантов. Российская армия пришла на территорию Украины, не ожидая сопротивления. А сбежит отсюда, не имея никакой другой надежды на спасение.
И я хочу еще раз поблагодарить всех наших защитников и защитниц, нашу разведку, Службу безопасности Украины, которые делают все, чтобы оккупантам ежедневно становилось все сложнее находиться в Украине.
Также хочу поблагодарить всех наших людей на временно оккупированной территории, которые помогают украинской армии уничтожать объекты захватчиков.