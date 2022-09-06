Новости Видео

В Киеве три 16-летние девушки жестоко избили свою одноклассницу. ВИДЕО

48 032278
В Киеве три 16-летние девушки жестоко избили свою одноклассницу прямо посреди улицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, запись драки опубликована в соцсетях. На кадрах видно, как одна из девушек брызнула в лицо одноклассницы газовым баллончиком, а потом повалила ее на землю и принялась бить. Впоследствии к избиению присоединились еще две девушки.

В полиции Киев уже отреагировали на инцидент. По предварительным данным, к полицейским обратился отец пострадавшей. По факту хулиганских действий, совершенных 16-летними девушками, следователи по согласованию с окружной прокуратурой готовят материалы для уведомления о подозрении. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во время сессии Ривненского горсовета избили экс-нардепа Осуховского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    ага, може вона сама винна, я маю на увазі, жертва..., напевне. ії подруги хотіли запобігти ії нападу на них..., щось мені це нагадує...
  • Garry Grant
    Сопливые девки сейчас ещё более упоротые, чем пацанва. Кто их только воспитывает? Тик ток? Трэш.
  • Шура Семенец da04bec8
    В контексте текущей ситуации нужно указывать, была ли жертва "за русню", иначе мы не знаем, как реагировать.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости