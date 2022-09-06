Пара украинских СУ-25 пролетает на сверхнизкой высоте после выполнения боевого задания в Донецкой области. ВИДЕО

Женщина в военной форме флагом Украины приветствовала пилотов штурмовиков СУ-25 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, возвращающихся с боевой задачи на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовала на своей странице в соцсети советница командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова.

"В небе Донецкой области украинские штурмовики возвращаются с боевой задачи", - написала Шевцова в комментарии.

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