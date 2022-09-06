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Пара украинских СУ-25 пролетает на сверхнизкой высоте после выполнения боевого задания в Донецкой области. ВИДЕО

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Женщина в военной форме флагом Украины приветствовала пилотов штурмовиков СУ-25 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова, возвращающихся с боевой задачи на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликовала на своей странице в соцсети советница командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова.

"В небе Донецкой области украинские штурмовики возвращаются с боевой задачи", - написала Шевцова в комментарии.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • nav svargi
    devushke ponravilos
  • Al Kw
    Кажуть люди, що на підході гарні новини по літаках.
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