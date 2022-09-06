"Все мы успеем, все идет последовательно. Наберитесь терпения!" - военный с позывным "Мадяр" о контрнаступлении на юге Украины. ВИДЕО

Украинский воин с позывным Мадяр в специальном видеообращении к тем, кто называет контрнаступление на юге медленным, рассказал о плане отвоевания правобережных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое объяснение боец опубликовал в соцсетях.

"Всем, кто беспокоится о медленном продвижении войск ВСУ на южном направлении. Наступательные действия происходят последовательно. Пути подвоза вооружения вражеской армии на правобережную часть Украины фактически перекрыты... Главная цель - на измор взять, истощить остатки орковской армии, которая сейчас находится на правом берегу ... После уменьшения численности свиньи на правом берегу Днепра, вернуть наши территории. Это будет сделано качественно, своевременно. Не надо кипишевать...", - рассказывает Мадяр.

Смотрите также: Последний момент жизни русского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО беспилотника