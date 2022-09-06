"Слышишь: "Грады" ху#рят? П#здец у них контрбатарейная война дикая… Как только выжить хотя бы", - оккупант жалуется на давление ВСУ. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ.
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"Слышишь: "Грады" ху*рят? Пи*дец у них контрбатарейная война дикая… Это целый день такая ху*ня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю… Как только выжить хотя бы", – рассказывает один российский контрактник другому.
Под таким огнем оккупанты не могут ни отражаться, ни строить свои укрепления. Когда они попытались это делать, их обнаружил украинский беспилотник, а за ним накрыла артиллерия.
"Птичка сосчитала, как начали 152-ой накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим", – впечатлен россиянин.
И таким бегством заканчивается каждая попытка: "Приходим: как начали нас петушить из двух орудий! Как начали нас огнем… Мы съе*ывали пешком оттуда... Короче, минут 40 нас просто там петушили по жесткому".