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Украинский РСЗО "Буревий": как она работает и чем лучше советских "Ураганов". ВИДЕО

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Украинские войска активно используют на фронте новейшую реактивную систему залпового огня "Буревий", фактически полностью заменившую советские "Ураганы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об украинской РСЗО рассказали военные в специальном видео, опубликованном в соцсетях. Украинские военные рассказали о преимуществах отечественной системы над советской.

Так, по словам бойцов, установка оснащается чешским шасси Tatra с бронированной кабиной. Таким образом, бойцы при выполнении боевых задач находятся в большей безопасности, чем экипаж советских "Ураганов".

Установка имеет специальные "лапы", которые опускаются в грунт. Эта функция влияет на повышение точности стрельбы и стабильности машины.

"Ракетная часть новая, отечественная, вместе с системой наведения. К ней добавлена современная цифровая система управления огнем, позволяющая получать координаты целей. Последнее имеет огромное значение, поскольку позволяет в разы снизить время от момента выхода на позицию до начала огня, фактически – до нескольких минут", - отметили в ВСУ.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Хм... як це Зєля провтикав закатати її в асфальт? Отримає від Патрушева "виговор с занєсєнієм в лічноє дєло".
  • Grade
    Яка красива українська назва - "Буревій" ☺️
  • Сергей Бромук
    С моей краев пишут,что ЗСУ взяли несколько сел возле Балаклеи и уже бои в Балаклеи(уже пишут,что вывесили флаг в центре над администрацией.в городе ЗСУ проводит зачистку)
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