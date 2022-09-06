Украинский РСЗО "Буревий": как она работает и чем лучше советских "Ураганов". ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об украинской РСЗО рассказали военные в специальном видео, опубликованном в соцсетях. Украинские военные рассказали о преимуществах отечественной системы над советской.
Так, по словам бойцов, установка оснащается чешским шасси Tatra с бронированной кабиной. Таким образом, бойцы при выполнении боевых задач находятся в большей безопасности, чем экипаж советских "Ураганов".
Установка имеет специальные "лапы", которые опускаются в грунт. Эта функция влияет на повышение точности стрельбы и стабильности машины.
"Ракетная часть новая, отечественная, вместе с системой наведения. К ней добавлена современная цифровая система управления огнем, позволяющая получать координаты целей. Последнее имеет огромное значение, поскольку позволяет в разы снизить время от момента выхода на позицию до начала огня, фактически – до нескольких минут", - отметили в ВСУ.