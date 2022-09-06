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"П#здец, бл#дь, положили наших! Куда попало!? У меня трехсотый!", - запись боя, сделанная нагрудной камерой российского оккупанта. ВИДЕО

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В сети опубликована видеозапись реального боя, сделанная нагрудной камерой российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи захватчик отстреливается от украинских военных и рассказывает о потерях своего подразделения. Камера зафиксировала не менее пяти убитых россиян. Еще один во время работы камеры получил ранения.

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