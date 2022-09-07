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Оккупанты вывели военные корабли из Севастополя: "Остался один катер. Свалили ссыкуны. Ждем ВСУ!". ВИДЕО

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В сети опубликовано видео, свидетельствующее о том, что военные корабли РФ были выведены из оккупированного Севастополя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео – местный житель, утверждает, что корабли оккупантов были куда-то выведены, а в бухте остался только один катер.

"Севастополь. Херсонес. Бухта. Остался один торпедный катер. Ракетный. Рашисты свалили. Ссыкуны. Ждем ВСУ! Долбой#бы!", - говорит мужчина на видео.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    bctv2 часа назад

    Секрет українського контрнаступу розкритий 😏
  • Перехватчик
  • Добрый ЭХ
    Вот знаете ,какой год и какой раз я убеждаюсь, что не враг страшен, как его малюют. Даже если взять мирное время. Ты знаешь, что это враг, точка. А страшно и страшит предательство и особенно ,когда предателя из власти .Вы гляньте ,какой раз народ с консолидировался против кацапской орды. А внутренний враг, во главе страны ,очередной раз наносит удар по государству и стране. И от это больше всего мерзко на душе. От злости и безысходности очередной раз прикусываю губы. Ээх, каких же ****** мы выбираем.
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