Новости Видео • Война

Украинские бойцы сбили вражеский самолет Су-25 вблизи Балаклеи в Харьковской области. ВИДЕО

35 63470
Украинские бойцы сбили вражеский самолет Су-25 вблизи села Волохов Яр, расположенного возле Балаклеи Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. На записи зафиксирован пролет пары вражеских самолетов на очень низкой высоте. Украинские воины успешно атаковали первый из них. Вражеский СУ-25, вероятно, был поражен переносным зенитно-ракетным комплексом.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Воины 24-й ОМБр имени короля Даниила успешно атаковали два российских танка. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Юрий Педаченко
    Он не хотел улетать из-под Балаклеи! Там все так душевно, по-домашнему! Наши воины сделали жест доброй воли и пошли на встречу
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Aleksey NotBad
    Получи, распишись!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости