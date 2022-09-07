С начала войны РФ против Украины Николаев не обстреливали всего 27 дней, - Ким. ВИДЕО

За все 195 дней войны, начатой Россией против Украины, Николаев не обстреливали всего 27 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил глава ОВА Виталий Ким.

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"За все 195 дней войны Николаев не обстреливали 27 дней (с сегодняшним днем), и четыре из этих дней были за последние 10 дней. Действительно, стало тише. По-моему, это связано с тем, что наши ВСУ уничтожают склады из боеприпасами. В некоторых из них были ракеты С-300, которые предназначались для Николаева", - рассказал глава ОВА.

По его словам, действия россиян не поддаются логике и анализу. Сейчас у них нет ни технических, ни физических возможностей наступать на Николаев.

Однако это не значит, что кто-то из их руководства не даст команду наступать: "Они могут сказать своей армии, идите и умрите под Николаевом. Такое тоже возможно".

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