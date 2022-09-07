Волонтеры "Центра спасения жизни" закупили "скорые", машины пересекли границу и готовы к работе на фронте. ВИДЕО

Благотворительный фонд "Центр спасения жизни", соучредителем которого советник главы МВД Антон Геращенко, собрал средства на новые "скорые", которые уже готовы к работе на фронте.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Центр спасения жизни" под руководством Вячеслава Запорожца уже собрал деньги на новые "скорые". Автомобили вчера прошли растаможку и готовы к работе на фронте. А волонтеры показали, как машины пересекли границу. Но на этом команда не останавливается и продолжает сбор средств", – говорится в сообщении.

Геращенко призывает продолжать помогать ВСУ.

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