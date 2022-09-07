"Армия дронов": приобретено 40 беспилотников Warmate, половина из них уже на фронте, - Федоров. ВИДЕО

Украинская "Армия дронов" пополнилась первыми 20 беспилотниками Warmate, которые приобрели на пожертвования через Monobank, еще 20 дронов ВСУ получат в этом месяце.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Меньше чем за неделю вы отправили на банку mono 64 млн грн, которые передали на "Армию дронов". За эти средства закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт. Еще 20 дронов поедут на передовую в этом месяце", - говорится в сообщении.

Федоров рассказал, что дроны Warmate обнаруживают и поражают легко бронированную технику, средства ПВО, радиоэлектронную борьбу и радиоэлектронную разведку. Полная подготовка системы к выполнению задач в полевых условиях длится не более 10 минут. В частности, такие беспилотники используют армия Польши и другие страны-члены НАТО.

На дронах украинцы оставили послание россиянам: "За Мариуполь и за Бучу", "Билет на концерт Кобзона".

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