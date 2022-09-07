Украинские морпехи уничтожили 7 захватчиков и самоходную гаубицу "Мста-С". ВИДЕО

Бойцы ВМС нанесли артиллерийские удары по оккупантам на Донецком и Херсонском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВС Украины.

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6 сентября на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 7 захватчиков и самоходная гаубица "Мста-С". Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

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