Рашисты заявили об "эвакуации" женщин и детей из Купянска. ВИДЕО

Российские захватчики объявили "эвакуацию" из Купянска Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил так называемый "глава администрации Харьковщины" Виталий Ганчев.

"Из Купянска и Купянского района Харьковской области из-за постоянных украинских обстрелов эвакуируют детей и женщин", - цитирует издание Ганчева.

Напомним, город Купянск войска РФ оккупировали еще 27 февраля 2022 года. Тогда мэр Купянска Геннадий Мацегора пошел на сотрудничество с оккупантами и заявил о переходе города под контроль российской армии.

Читайте также: Экс-мэр Купянска Демченко перешел на сторону российских оккупантов, - Офис Генпрокурора