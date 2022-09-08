"Вы вообще понимаете, что такое наступление?" - как ультрасы из Крыма, Николаева и Одессы воюют на юге Украины. ВИДЕО

Долгое время футбольные фаны из Одессы, Николаева и Крыма, вставшие на защиту Украины с оружием в руках в составе одесской терробороны, сдерживали атаки врага возле передовых позиций в Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно об этом периоде в жизни "ультрас" говорится в большом сюжете журналистки "Громадського" Анастасии Станко.

"Наша встреча состоялась незадолго до начала активных наступательных действий на юге со стороны Вооруженных сил Украины. Большинство ребят - уже ветераны. Несколько лет своей жизни они отдали, воюя на востоке Украины, в большинстве своем в полку "Азов". Часть их побратимов и друзей уже погибли или попали в плен в боях за Мариуполь.Бойцы показывают тела так называемых "днровцев", которых покинули на этом участке фронта отступавшие россияне.Ребята говорят, что с радостью обменяли бы их на своих погибших товарищей из "Азовстали", но эти тела пока никому не интересны. Сейчас все здесь готовятся к наступательным действиям украинской армии. Мотивация высока, потому что у части подразделения дом - в оккупации. Никто из нас еще не знает, что не все из этого контрнаступления вернутся живыми", - пишут авторы сюжета в сообщении.

Один из героев сюжета – Станислав Алексапольский, погиб 29 августа при штурме российских позиций, пытаясь спасти жизнь другому бойцу. Станиславу было 32 года.

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