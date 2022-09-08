Полиция обыскала известных львовских волонтеров Литинского и Островского по делу о продаже авто. ВИДЕО

Полиция провела обыски в домах львовских волонтеров Святослава Литинского и Назария Островского. Полицейские сообщают, что разоблачили мошенническую схему по присвоению донатов под видом благотворительного фонда.

Об обыске в своем доме Литинский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ. Сам он сейчас находится в Польше, куда поехал за еще одним автомобилем для ВСУ.

"Жена с детьми держали около двух часов, отказываясь попросить соседей зайти. Отказали в базовом праве - праве на юридическую помощь. Врачи констатировали предынфарктное состояние... 7-8 взрослых мужчин..." - пишет Литинский.

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Приблизительно в это же время обыски прошли и в жилье Островского, который также занимался поиском и ввозом автомобилей для ВСУ.

"Мне сейчас трудно что-то комментировать – у меня идут обыски. Но это чистая фабрикация. Я очень удивлен. Насколько я понимаю, здесь вопрос не столько по мне, сколько по капеллану, которому мы передали автомобиль. Мы, как говорится," идем прицепом". Я физически завозил этот автомобиль для капеллана Игоря Плохого, который служит сейчас на николаевском направлении", - цитирует Островского Lb.ua.

Святослав Литинский вместе с единомышленниками ввезли и передали военным более 250 автомобилей. О сборе средств и всех расходах он отчитывался на своей странице.

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В полиции Киева сообщили о разоблачении мошеннической схемы под видом благотворительного фонда.

"В состав преступной группы входило три человека. С целью прикрытия своей деятельности фигуранты использовали маркировку общественных организаций и продавали автомобили, которые предназначались для украинских военных. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что сейчас продолжаются "обыски по местам проживания правонарушителей в Киеве, Киевской области и Львове".

Производство начали по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины - незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, либо во время чрезвычайного или военного положения.

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"Также решается вопрос по поводу сообщения мужчинам о подозрении в совершении преступления", - сообщают в полиции.