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Музыкант Голик написал песню "Пехота" на слова украинской защитницы Евдокимовой, которая находится в зоне боевых действий. ВИДЕО

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Украинский музыкант выпустил дебютное видео на песню "Пехота". Эту композицию он создал на слова украинской защитницы Юлии Евдокимовой, которая сейчас защищает Украину в зоне боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дмитрий уже более 9 лет работает в крупной IT-компании в Дублине. Однако все это время он продолжал писать стихи и песни. Стихотворение "Пехота" попало к Диме через знакомого волонтера, активно помогающего подразделениям на передовой на Донецком направлении, пишет Караван.

Музыкант Голик написал песню Пехота на слова украинской защитницы Евдокимовой, которая находится в зоне боевых действий 01

Основой видео, созданного компанией ZooCinema, стали фотографии украинских военных, а также детские рисунки, которые дети передают нашим защитникам. На одном из фото можно увидеть и автора слов, Юлию Евдокимову. Сама военная рассказала, как была поражена тем, что Дмитрию удалось создать песню именно такой, какой она ее представляла, несмотря на то, что между ними были тысячи километров.

Музыкант Голик написал песню Пехота на слова украинской защитницы Евдокимовой, которая находится в зоне боевых действий 02
Музыкант Голик написал песню Пехота на слова украинской защитницы Евдокимовой, которая находится в зоне боевых действий 03

Сейчас Юлия собирает средства на МедЭвак - бронированный медицинский автомобиль для эвакуации раненых с поля боя для одного из ее родных подразделений.

Реквизиты для помощи:

4731185632108111 – ПриватБанк, Коваль Юлия.

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  • УКРАЇНО4КА
    Респект авторам пісні! Слава українським воїнам! І смерть клятим ворогам.
  • Татьяна Москаленко 8eae40a4
    Какая красивая,светлая девушка!Храни тебя Господь! Сильная песня!
  • Старый зольдат
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