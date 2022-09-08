Музыкант Голик написал песню "Пехота" на слова украинской защитницы Евдокимовой, которая находится в зоне боевых действий. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Дмитрий уже более 9 лет работает в крупной IT-компании в Дублине. Однако все это время он продолжал писать стихи и песни. Стихотворение "Пехота" попало к Диме через знакомого волонтера, активно помогающего подразделениям на передовой на Донецком направлении, пишет Караван.
Основой видео, созданного компанией ZooCinema, стали фотографии украинских военных, а также детские рисунки, которые дети передают нашим защитникам. На одном из фото можно увидеть и автора слов, Юлию Евдокимову. Сама военная рассказала, как была поражена тем, что Дмитрию удалось создать песню именно такой, какой она ее представляла, несмотря на то, что между ними были тысячи километров.
Сейчас Юлия собирает средства на МедЭвак - бронированный медицинский автомобиль для эвакуации раненых с поля боя для одного из ее родных подразделений.
Реквизиты для помощи:
4731185632108111 – ПриватБанк, Коваль Юлия.