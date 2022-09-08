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"Изюм горит, все вокруг горит": Оккупант жалуется жене на точные удары ВСУ. АУДИО

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Российские захватчики сами не верят, что их армия хоть куда-нибудь способна продвинуться.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват СБУ.

Так, военный РФ описывает жене масштабы разрушений: "Вчера ночью расху#рили базу… эту, куда возят бензин… сколько там техники! Ну, не знаю про людей, ниче не говорят, как обычно, но, скорей всего, дох#я! Там очень много народу жили. Там разные части… вот как нам пи#дец… все расху#рили".

Оккупант не верит в то, что российская армия хоть куда-то способна продвинуться.: "Изюм горит, все горит. Я ваще не знаю, куда наше все везде продвигается…"

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Топ комментарии

  • Alex Vassago
    "...хАхлы распоясались..." Ах ти курва!
    Так ми ще тільки починаємо... Чекайте ЗСУ в своїх ******.
    Слава ЗСУ!
  • Dima30
    Незнає він куди вони просуваються,до кобзона на концерт)
  • Старый зольдат
    Хохлы совсем распоясались?
    ***********, это мы ещё не начинали.
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