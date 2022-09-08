Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом, - Зеленский об освобождении Балаклеи. ВИДЕО
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Президент Украины отреагировал на освобождение Балаклеи в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.
"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе!" - отметил президент.
Также в телеграм-канале были обнародованы кадры поднятия над городом украинского флага.