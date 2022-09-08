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Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом, - Зеленский об освобождении Балаклеи. ВИДЕО

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Президент Украины отреагировал на освобождение Балаклеи в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе!" - отметил президент.

Также в телеграм-канале были обнародованы кадры поднятия над городом украинского флага.

Топ комментарии

  • Alex Smith bb5fe51c
    Не твоя заслуга квартальный !. А ЗСУ. Иди лично со своей шоблой прокацапленой освободи херсонскую область ,которую сдала продажная шваль с 95 квартала по договорняку с ******. И остальные захваченные територии. И сдача Черниговской и Киевской обоастей ваших рук дело,а и кровь замученных кацапьем гражданских.
  • Alex Smith bb5fe51c
    Вам ,зебиляры,этого никто не забудет. Особенно Азовсталь и сам Мариуполь.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дуже гарна картина,особливо ганчірка під ногами-респект...
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