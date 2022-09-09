Есть серьезные успехи на Балаклейском и других направлениях. Из-за неудач на фронте враг увеличил интенсивность обстрелов Харькова и области, - Синегубов. ВИДЕО
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Призываю всех быть максимально осторожными. Активизация оккупантов связана прежде всего с успехами ВСУ, которые сейчас освобождают территорию области", - обращается он к жителям региона.
По словам Синегубова, наши воины очень мотивированы и не оставят врагу никакого шанса. Враг деморализован и убегает с нашей земли.
"Мы имеем серьезные успехи на Балаклейском направлении и других направлениях, но сейчас говорить об этом еще рано. На деоккупированных территориях у нас впереди очень много работы. Сейчас еще продолжается зачистка, в освобожденные населенные пункты возвращается полиция и другие службы, возобновляется работа органов государственной власти, оказывается помощь населению. В ближайшее время начнется восстановление инфраструктуры и подготовка к зиме. Верим в наши Вооруженные силы, благодарим каждого воина. Победа будет за нами. Слава Украине!", - отмечает Синегубов.