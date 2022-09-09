Есть серьезные успехи на Балаклейском и других направлениях. Из-за неудач на фронте враг увеличил интенсивность обстрелов Харькова и области, - Синегубов. ВИДЕО

В последние дни враг увеличил интенсивность ударов по Харькову и населенным пунктам области. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Призываю всех быть максимально осторожными. Активизация оккупантов связана прежде всего с успехами ВСУ, которые сейчас освобождают территорию области", - обращается он к жителям региона.

По словам Синегубова, наши воины очень мотивированы и не оставят врагу никакого шанса. Враг деморализован и убегает с нашей земли.

"Мы имеем серьезные успехи на Балаклейском направлении и других направлениях, но сейчас говорить об этом еще рано. На деоккупированных территориях у нас впереди очень много работы. Сейчас еще продолжается зачистка, в освобожденные населенные пункты возвращается полиция и другие службы, возобновляется работа органов государственной власти, оказывается помощь населению. В ближайшее время начнется восстановление инфраструктуры и подготовка к зиме. Верим в наши Вооруженные силы, благодарим каждого воина. Победа будет за нами. Слава Украине!", - отмечает Синегубов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ночью обстреляли 3 района Донецкой области. Наиболее пострадал Бахмут. ФОТО