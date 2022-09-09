Пожилая женщина разрыдалась от встречи с украинскими воинами в освобожденном селе: "Слава Украине!", - "Свои?!", - "Свои". ВИДЕО

В освобожденном селе на Харьковщине пожилая женщина разрыдалась после того, как выяснилось, что шедшие по улице военные были украинскими бойцами.