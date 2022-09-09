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Пожилая женщина разрыдалась от встречи с украинскими воинами в освобожденном селе: "Слава Украине!", - "Свои?!", - "Свои". ВИДЕО

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В освобожденном селе на Харьковщине пожилая женщина разрыдалась после того, как выяснилось, что шедшие по улице военные были украинскими бойцами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись трогательной реакции на украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Добрый день. Слава Украине!", - "Свои?!", - "Свои", - после этого диалога женщина разрыдалась и бросилась обнимать бойцов.

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Топ комментарии

  • dd13
    До слез
  • частный сектор
  • Yevhen Tarnavskyi
    Навіть не можу уявити що відчула та бідна жінка і скільки щастя може бути в тих словах "Слава Україні".
    Скільки ж раша принесла горя... Ця помийна країна мусить бути ізольована від всього світу і померти у власному лайні.
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