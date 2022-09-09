Бойцы ССО уничтожили БТР-80 в тылу оккупантов на южном направлении. ВИДЕО

На южном направлении бойцы подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российский БТР-80.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования ССО.

"На южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, боевая группа ССО Украины натолкнулась на вражескую позицию. Обнаруженные там российский БТР и личный состав оккупантов уничтожили мгновенно за считанные минуты. После этого операторы подразделения ССО Украины отправились дальше, продолжая выполнять свою основную задачу", - говорится в сообщении.

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