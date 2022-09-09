Обстрел больницы на Сумщине: российская ракета попала в терапевтическое отделение, восемь раненых. ВИДЕО
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Взрыв в Великой Писаревке раздался сегодня около 9 утра.
Прямое попадание ракеты было в терапевтическое отделение. Полностью разрушена крыша одноэтажного здания больницы, повреждены стены, выбиты окна с рамами, сгорело имущество внутри.
Пострадало от взрыва и здание лицея, два частных дома мирных жителей и детский сад рядом с больницей.
В здании садика выбито более 30 окон. Пострадал пищеблок, котельная. Также комнаты внутри усеяны осколками от разбитых окон. Повреждена и мебель внутри детского сада. К счастью, детей в этом садике не было.
Но ранены восемь человек, травмы разной степени тяжести. Медики сейчас оказывают помощь", – рассказал он.