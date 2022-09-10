Корректировала огонь и сдавала разработки стратегического оборонного предприятия: в Днепре разоблачена агентка ФСБ РФ. ВИДЕО

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили работницу одного из предприятий ракетно-космической отрасли, которая корректировала огонь и сдавала врагу информацию об оборонных заказах на предприятии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора Украины.

Правоохранители разоблачили работницу одного из предприятий ракетно-космической отрасли на Днепропетровщине, которая имела доступ к информации по оборонным заказам на предприятии и сообщала ее представителю страны-агрессора.

Женщина также передавала врагу данные о местоположениях крупных промышленных предприятий, подразделений Нацгвардии Украины, воинских частей ВСУ и сообщала о последствиях ракетных ударов по Днепру.

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При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры ей сообщено о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).