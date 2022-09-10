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Корректировала огонь и сдавала разработки стратегического оборонного предприятия: в Днепре разоблачена агентка ФСБ РФ. ВИДЕО

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В Днепропетровской области правоохранители разоблачили работницу одного из предприятий ракетно-космической отрасли, которая корректировала огонь и сдавала врагу информацию об оборонных заказах на предприятии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генерального прокурора Украины.

Правоохранители разоблачили работницу одного из предприятий ракетно-космической отрасли на Днепропетровщине, которая имела доступ к информации по оборонным заказам на предприятии и сообщала ее представителю страны-агрессора.

Женщина также передавала врагу данные о местоположениях крупных промышленных предприятий, подразделений Нацгвардии Украины, воинских частей ВСУ и сообщала о последствиях ракетных ударов по Днепру.

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При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры ей сообщено о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Топ комментарии

  • Герхард
    У нас тут один боневтік повідомив ворогу про таємну спецоперацію ГУРМО.
    Потім він же, знаючи про всі плани вторгнення, займався дезінформацією та саботажен підготовки до вторгнення.
    Він же очолював групу людей, яка сприяла розмінуванню Чонгара.

    І нічого - працює президентом далі хоча повинен був би вже у Жовтих Водах уран колупати.
  • Amber
    Розстріляти ку@ву - заслужила 😠
  • Liolia Vandiuk
    За таке - тільки знешкодження! Треба суворіше поступати з такими... У нас дуже толерантнічають зі зрадниками, колаборантами
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