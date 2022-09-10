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ВСУ взяли в плен капитана танковой роты: вытащили из горящего танка. ВИДЕО

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Защитники Украины вытащили из охваченного пламенем танка и взяли в плен российского капитана танковой роты.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На записи можно увидеть пленного российского командира, захваченного украинскими защитниками.

Военные на видео отметили, что вытащили офицера-оккупанта из горящего танка и спасли ему жизнь.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Топ комментарии

  • аспм мпри
    Бальзам для вух
  • Алексей 71bee35c
    Є в полоні і наші хлопці,за них теж треба думати.
  • Garry Grant
    Толик очень хочет сгореть в ядерном пепле? Ну так может пусть приедет на ЗАЭС пока можно и бросится в реактор? Реально черти эти кацапы. Рассуждать о ядерной войне и вообще не осознавать что же это собственно такое. В тайге надеются отсидеться. Долбо@бы 🤦
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