ВСУ подняли украинский флаг над освобожденной от оккупантов Балаклеей. ВИДЕО
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В Балаклее Харьковской области военные и власти подняли украинский флаг.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Балаклия – это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг.
Ребята Вооруженных Сил, вы сегодня творите новую историю свободной Украины, гордимся", - говорится в сообщении.