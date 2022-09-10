Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

ВСУ подняли украинский флаг над освобожденной от оккупантов Балаклеей. ВИДЕО

9 02124
В Балаклее Харьковской области военные и власти подняли украинский флаг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Балаклия – это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг.

Ребята Вооруженных Сил, вы сегодня творите новую историю свободной Украины, гордимся", - говорится в сообщении.

Читайте также: В оккупированном Мариуполе развернули флаг Украины на фоне разрушенных россиянами домов. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • аспм мпри
    Kavkaz Center

    -Российское подкрепление, брошенное на харьковское направление, разгромлено
  • Мобильный крематорий
    Новости очень позитивные и вдохновляющие, но не позволяйте эйфории взять верх. Это только начало, впереди ещё много работы
    ЗЫ. ВСУ переписывают учебники по военному искусству, народ Украины пишет мировую историю. Так, лирическое отступление.
  • Алекс Мышкевич
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости