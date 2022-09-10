Украинские воины поют гимн перед наступлением. ВИДЕО
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В сети опубликовали видео, как украинские воины поют государственный гимн перед началом наступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воїни Світла
Воїни Бога
Наші серця б'ються в такт ЗСУ
Олег Шарп:
"ЗСУ діють швидше, аніж я встигаю писати.
Тільки уявляю собі те піднесення, яке на адреналіні штовхає наших бійців летіти на крилах у цьому епічному бліцкригу.
Так вичекати, прорахувати та здійснити оперативний задум могли тільки справжні воєначальники. А ще колективний задум наших командирів і західних партнерів.
Не знаю, коли закінчиться ця компанія (знаю тільки, чим), але те, що "другу армію світу" ВЖЕ деморалізовано, принижено та виставлено у якості епічних лузерів, стає вагомим підґрунтям для її подальшого знищення.
Сьогодні гордість за Україну змішується у душі з гіркотою втрат наших батьків, братів, сестер та синів, які віддали своє життя за майбутню перемогу.
Про них ми будемо па`ятати завжди, а зараз - віримо у ЗСУ!
Їбаште їх, хлопці! Їбаште до самих глибинних скрепів. До самої суті їх звіриної природи. Їбаште, допоки у їх генах не оселиться страх навіть подумати про те, щоб лізти в Україну.
Їбаште їх, хлопці!"