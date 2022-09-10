Минобороны РФ назвало бегство на Харьковщине "перегруппировкой" для "достижения цели спецоперации". ВИДЕО

Военным руководством РФ принято решение перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма "для наращивания усилий на Донецком направлении".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны РФ.

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"Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать находящиеся в районах Балаклеи и Изюма российские войска для наращивания усилий на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

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Мол, с этой целью "в течение трех суток проведена операция по сворачиванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск" на оккупированные территории Донецкой области.

В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба российским войскам, по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии", - уверяют в Минобороны РФ.

Напомним, уже несколько дней продолжается контрнаступление украинской армии в Харьковской области. В часности, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Впоследствии стало известно, что армия РФ бежит из Купянска и Изюма.

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