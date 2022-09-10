Разбитые украинскими десантниками российские войска на Харьковщине. ВИДЕО
53 77447
Командование ДШВ ВСУ обнародовало кадры того, как подразделения российско-оккупационных войск наголову разбиты украинскими десантниками на Харьковщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование ДШВ ВСУ.
В сообщении отмечается: "Сожженная техника, тела оккупантов и разбитые позиции. Первые кадры успешного наступления подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины в Харьковской области".
"Они хотели потягаться с десантниками, но их постигла неудача, – отмечают защитники Украины".