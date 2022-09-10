БАЛАКЛЕЯ, ИЗЮМ, КУПЯНСК. Что делать с коллаборантами на освобожденных территориях? | Без цензуры. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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ВСУ ведут молниеносное наступление на Харьковщине, уже освобождена Балаклея и более 30 сел и городов. Украинские войска зашли в сверхважный с точки зрения логистики Купянск, есть сообщения о начале боев у Изюма.
Богдан Буткевич в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ в то же время рассуждает, что Украина должна делать с коллаборантами на освобожденных территориях.
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