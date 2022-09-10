Новости Видео • Война

БАЛАКЛЕЯ, ИЗЮМ, КУПЯНСК. Что делать с коллаборантами на освобожденных территориях? | Без цензуры. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18 28182
ВСУ ведут молниеносное наступление на Харьковщине, уже освобождена Балаклея и более 30 сел и городов. Украинские войска зашли в сверхважный с точки зрения логистики Купянск, есть сообщения о начале боев у Изюма.

Богдан Буткевич в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ в то же время рассуждает, что Украина должна делать с коллаборантами на освобожденных территориях.

На нашем канале вы найдете самую интересную и остроумную аналитику украинского ютуба, поэтому подписывайтесь: https://cutt.ly/qT3WiU7.

Смотрите также: Наступление на Харьковщине / Рашисты останутся без виз в ЕС. День 195 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ онлайн. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    та шо..., Украинские паспорта позабирать и ***** за поребрик!
  • Alex Sav 8157c114
    повісити на головній площі... ну ви то звичайно підозру піднесете на підносі
  • RustIck
    Лишение ГРАЖДАНСТВА (без права восстановления ПОЖИЗНЕННО) с конфискацией имущества!
     Они хотели жить в паРашке, так почему бы не исполнить их мечты, пусть ******** за поребрик ("на встечу своей мечте и счастью")!?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости