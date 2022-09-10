На сегодняшний день освобождены 2 тысячи километров нашей земли, - Зеленский. ВИДЕО
7 052100
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.
В сообщении отмечается: "Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории.
Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые на этой неделе сделали еще более ощутимым приближение нашей победы!"