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На сегодняшний день освобождены 2 тысячи километров нашей земли, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории.

Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые на этой неделе сделали еще более ощутимым приближение нашей победы!"

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    У Херсоні партизани підірвали військкомат разом із росіянами. Багато трупів.- Братчук
  • Павло ШОвте
  • Вася Шевченко f77d76ba
    "звільнено"... само якось так по собі....
    та ні, чарівний наш, в зеленій футбольці і кросівках!
    не просто звільнено, а відбито в бою!!! і це не в декораціях і в павільйоні...
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