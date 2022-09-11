Над Чкаловским на Харьковщине поднят украинский флаг. ВИДЕО

Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого освободили от врага населенный пункт Чкаловское Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один освобожденный населенный пункт! Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села. Спасибо всем нашим героям!" - отметил Зеленский.

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