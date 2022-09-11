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Над Чкаловским на Харьковщине поднят украинский флаг. ВИДЕО

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Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого освободили от врага населенный пункт Чкаловское Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один освобожденный населенный пункт! Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села. Спасибо всем нашим героям!" - отметил Зеленский.

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Топ комментарии

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  • Перехватчик
  • Чайка Київ
    Печерский холм:
    Для всего мира уже сейчас Залужный, это человек который остановил Россию. Теперь это еще и полководец который сумел нанести поражение России. В историю
    Залужный себя уже вписал, сразу в мировую. С такой личностью власти придется считаться, хочет она того или нет. Залужный уже давно фигура не военная, а политическая. Теперь же Залужный, это фигура равная самому Зеленскому.
    Сейчас никаких политических амбиций Залужный не проявляет. Однако. В Офисе президента серьезный переполох вызвала статья Залужного, написанная в соавторстве с депутатом партии Порошенко генералом Забродским.
    Понятно, что объяснения самого Залужного, что мол "господин генерал прекрасный профессионал" никто не воспринимает всерьез. В ОП прекрасно знают о пуле околоармейских блогеров (большинство которых стронники опозиции), работающих в интересах Залужного. Не просто так они собрались вместе.
    Еще одна проблема такова, что на волне успехов на Харьковщине Залужный подал на награждение список руководителей генштаба, среди которых оказался бывший глава генштаба генерал Муженко. Унизительно уволенный с должности Зеленским после инаугурации.
    Получается, что Зеленский должен наградить генерала, являющегося одним из символов президентсва Порошенко. Исключать Муженко из списка Залужный отказывается категорически, а не награждение всего руководства генштаба выглядеть будет, мягко скажем...
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