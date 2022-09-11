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Российский оккупант позвонил украинским спецслужбам, чтобы сдаться в плен: "Яйца резать не будете?". АУДИО

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Военные армии государства-агрессора хотят сдаться в плен. В ходе телефонного разговора выясняют условия и порядок действий, которые необходимо выполнить для этого.

Запись разговора опубликовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопросы традиционные: как именно сдаться безопасно, какое обращение, правдивы ли мифы российской пропаганды, будет ли возможность вернуться домой", - говорится в сообщении.

В часнсти, оккупант спрашивает, не будут ли "отрезать им яйца", повторяя пропагандистские нарративы РФ. На что ему ответили, что ничего не режут и соблюдают Женевскую конвенцию.

"Мы сюда не хотели ехать, приказом нас отправили. Думаем, что делать вообще", – отметил военный РФ.

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Топ комментарии

  • IgorYakovlevich
    Ну что Вы, какое варваство, как Вы подумать, бейцы - и отрезать! Вот, выпейте микстуру. Выпили? Ну, все в порядке, через полчаса они сами отпадут.
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Urs
    теперь понял, что у кацапов главное.
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