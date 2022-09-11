Жители освобожденных населенных пунктов встречают ВСУ с цветами и горячими завтраками. ВИДЕО
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Жители освобожденных от рашистов территорий со слезами радости на глазах встречают украинских воинов.
Соответствующие видео, на которых зафиксированы моменты теплой встречи, активно распространяются в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
На видео видно, как местные жители со словами благодарности и криками "Слава Україні!" встречают украинских бойцов. Кое-кто несет цветы.
Одна из женщин добавляет, что они принесли защитникам Украины горячий завтрак.
В каком населенном пункте снято видео, не сообщается.