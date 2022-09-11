Жители освобожденных населенных пунктов встречают ВСУ с цветами и горячими завтраками. ВИДЕО

Жители освобожденных от рашистов территорий со слезами радости на глазах встречают украинских воинов.

Соответствующие видео, на которых зафиксированы моменты теплой встречи, активно распространяются в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видно, как местные жители со словами благодарности и криками "Слава Україні!" встречают украинских бойцов. Кое-кто несет цветы.

Одна из женщин добавляет, что они принесли защитникам Украины горячий завтрак.

В каком населенном пункте снято видео, не сообщается.

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