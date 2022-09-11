Пленные россияне, которых бросили командиры при бегстве из Купянска. ВИДЕО

Российские командиры при бегстве из Харьковской области покинули своих солдат.

Видео с пленными россиянами, которых бросили командиры при бегстве из Купянска, опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

В частности, на видео российский солдат Росгвардии Антипов Максим Юрьевич (2001 г.р.) пытается рассказать, что его якобы вынудили ехать на войну в Украину. На это ему заметили, что у него был вариант отказать и попасть в дизбат и добавили, что те, кто там сидит имеют целые руки и ноги, а у него ранения.

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Также на видео дает показания другой брошенный солдат Росгвардии Витковский Никита Юрьевич (2002 г.р.).