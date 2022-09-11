Украина дает отпор российской агрессии 200 суток. Самое важное, а потому самое тяжелое – впереди, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"200 дней нашего сопротивления. Самое важное, а потому самое тяжелое – впереди. И это обращение я хочу посвятить именно тем, кто впереди. И кому сейчас тяжелее всего, потому что они делают самое важное.

Это все защитники и защитницы Украины. Все, кто мужественно стоит 200 дней, а потому стоит и Украина. Сильные, а потому мы свободные. Несокрушимые, а потому мы независимые. Наши бойцы, которые героически удержали врага, а теперь не сдерживают себя. И гонят оккупанта на севере, юге и востоке. На всех направлениях, но двигаясь только в одном – вперед и к победе", - отмечается в сообщении.

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