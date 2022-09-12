Последствия ракетного удара россиян по Краматорскому роддому. Полностью разрушено приемное отделение. ВИДЕО

Российские оккупационные войска разрушили еще один роддом на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео последствий ракетного удара опубликовали в Донецкой ОВА.

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"Областной перинатальный центр в Краматорске сегодня ночью подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов. Россияне попали ракетой по приемному отделению, полностью его разрушив. Это очередное преступление рашистов, направленное против гражданского населения", - говорится в сообщении.

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