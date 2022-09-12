"Командование пытается трусливо сбежать с поля боя": Пленный оккупант рассказывает о реакции командиров армии РФ на контрнаступление ВСУ. ВИДЕО

Российский захватчик, с марта дислоцировавшийся в Чугуевском районе Харьковской области, рассказывает как контрнаступление ВСУ деморализовало войска ВС РФ и те окончательно утратили веру в победу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", - говорит 20-летний гранатометчик армии РФ.

Так, командиры российских оккупантов бросили своих подчиненных на произвол судьбы взблизи Шевченково в Харьковской области.

Оккупант признается, что ему посчастливилось выжить, потому что вовремя сдался в плен. Рекомендует делать это и другим военным РФ.

Также он обращается к родителям российских солдат с призывом не отпускать своих детей на войну: "Я советую всем военнослужащим России сдаваться в плен. стоит. Это не наша война".

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