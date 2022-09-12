Подразделения Нацгвардии и ВСУ зашли в Святогорск на Донетчине. ВИДЕО
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В Национальной гвардии Украины подтвердили освобождение города Святогорск Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Нацгвардии в фейсбуке.
"Подразделения Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и теробороны зашли в город Святогорск. Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупанта. Победа будет обязательно нашей. Слава Украине! Слава Национальной гвардии Украины!" - говорится в видео.