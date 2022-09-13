За три дня наступления бойцы 80-й бригады прошли с боями 150 км. ВИДЕО

Через три дня наступления бойцы 80-й бригады прошли с боями 150 км в Харьковской области.

Об этом сообщил в фейсбуке защитник Украины Максим Бугель, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что уже можно. После того, как 6 сентября 25 и 92 бригады пробили коридор, мы пошли в рейд. Через два дня мы прошли более 150 км в тылу противника. По маршруту выдвижения делали засады, уничтожая живую силу и технику противника и на утро 8 сентября вышли в село Сеньково. После чего продолжили успешное выполнение поставленных задач", - отмечает он.

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