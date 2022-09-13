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Российские СМИ признали фактическую потерю Святогорска. ВИДЕО

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Российские СМИ и пропагандисты признают, что украинские Вооруженные силы фактически заняли Святогорск Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Военный информатор".

"Видео переправы разведгруппы ВСУ через Северский Донец и ее прогулки по Святогорску. Как и в случае с селами Старый Караван и Озерное рядом с Лиманом, украинские солдаты вальяжно ходят по территории населенного пункта. Фактически, Святогорск не контролируется российской армией", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Onufri Zagloba
    Якби ще лавру звільнити від сатаністів путіна.
  • Eight Wonder 56eae116
    Без паники, фсе пад кантролем!11!
  • lammer ya
    По російських містах скоро і стріляти не треба буде. Все горітиме від палаючих дуп.
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