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Французский телеканал сделал репортаж из краматорской больницы, куда доставляют раненых бойцов ВСУ. ВИДЕО

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Французский телеканал "France 2" показал репортаж из больницы в Краматорске, куда доставляют раненых украинских военных.

В видео говорится, что боец, доставленный в военный госпиталь возле восточного фронта, получил серьезные осколочные ранения головы и лица и нуждается в срочной операции. Вместе с ним доставляют еще несколько бойцов.

"Эти редкие кадры свидетельствуют о жестокости контрнаступательной борьбы. Украинцы на днях освободили несколько местностей от россиян, особенно в этом регионе, который является домом для многих раненых", - говорится в сюжете.

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Топ комментарии

  • Garry Dron 6973c752
    Хай бійці ЗСУ одужують і дякувати Богу Краматорськ під контролем України.
    А французам нехрін світити нові цілі для кацапських обстрілів.
  • Перехватчик
    Kirill


    Пам'ятайте про ціну звільненних територій.
    Це поранені і нажаль загиблі.
    За кожен метр в буквальному сенсі була пролита наша кров.

    Не забувайте їх ніколи.

  • Никоай Соловей
    здоровья нашим захисникам
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