Французский телеканал сделал репортаж из краматорской больницы, куда доставляют раненых бойцов ВСУ. ВИДЕО
30 67019
Французский телеканал "France 2" показал репортаж из больницы в Краматорске, куда доставляют раненых украинских военных.
В видео говорится, что боец, доставленный в военный госпиталь возле восточного фронта, получил серьезные осколочные ранения головы и лица и нуждается в срочной операции. Вместе с ним доставляют еще несколько бойцов.
"Эти редкие кадры свидетельствуют о жестокости контрнаступательной борьбы. Украинцы на днях освободили несколько местностей от россиян, особенно в этом регионе, который является домом для многих раненых", - говорится в сюжете.