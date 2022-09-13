В Мариуполе критическая обстановка с продуктами питания. Люди стоят в огромной очереди за хлебом, – горсовет. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе критическая ситуация с продуктами питания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

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"Мариуполь, критическая ситуация с продуктами питания! На видео километровая очередь людей за бесплатным хлебом. По мнению российских оккупантов, именно так выглядит "улучшение жизни".

Люди стоят в унизительной очереди за хлебом, не могут себе позволить его приобрести. Нет денег, работы, обещанных заоблачных выплат. Даже гуманитарную помощь сильно сузили до определенных льготных групп. По словам жителей, бесплатный "кирпичик" есть невозможно, он просто из муки и воды. Поэтому делают из него гренки, чтобы как-то употреблять в пищу", - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что недовольство "такими изменениями" быстро растет.

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