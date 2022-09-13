Стабилизационные мероприятия завершены на площади 4 тыс. кв. км, еще на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 202-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на данный момент стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4 тысяч квадратных километров, еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается. Выявляют остатки оккупационных войск, диверсионных групп, задерживают коллаборантов, возвращают полную безопасность".

Очень важно, что вместе с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. Как пример – в Балаклее, в Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев. За то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации. И все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты. Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми", - сказал Зеленский.

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