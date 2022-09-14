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Жители Белгорода жалуются на вонь от прибывших из Харьковщины вагонов-рефрижераторов: "Уже неделю стоит, сука, этот вагон и воняет на весь район, бл#дь". ВИДЕО

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Жители российского Белгорода жалуются на зловоние, распространяющееся от вагона-рефрижератора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, белгородцы уверяют, что вагон прибыл с харьковского направления.

"Белгород. Местные жители сообщают, что среди прибывших из Харьковского направления вагонов спрятаны вагоны-рефрижераторы, от которых слышна вонь вокруг", - пишут авторы публикации.

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Топ комментарии

  • акаб акабіч
    рускій дух ні нравіца?
  • Alex Dev d4763325
    здесь руский дух, тут русью пахнет..
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Нюхайте падли оте лайно що заварили!!!!
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