Жители Белгорода жалуются на вонь от прибывших из Харьковщины вагонов-рефрижераторов: "Уже неделю стоит, сука, этот вагон и воняет на весь район, бл#дь". ВИДЕО
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Жители российского Белгорода жалуются на зловоние, распространяющееся от вагона-рефрижератора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, белгородцы уверяют, что вагон прибыл с харьковского направления.
"Белгород. Местные жители сообщают, что среди прибывших из Харьковского направления вагонов спрятаны вагоны-рефрижераторы, от которых слышна вонь вокруг", - пишут авторы публикации.
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